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Önce podyum sonra kebap

Önce podyum sonra kebap
MerCedes Benz defilesi için 'a gelen Kanadalı ünlü manken , önceki gün defileden çıktı soluğu Beylikdüzü Muhabbet Kebap Ocakbaşı'nda aldı.



Daha önce Güzellik Yarışması için geldiği İstanbul'a, 2.nci kez gelen top model, gittiği kebapçıda mangalın başına geçerek etleri, biberleri, domatesleri kendi pişirdi. Restoran sahibi Haluk Şimşek'in Melita isminin yazılı olduğu pideyi getirmesine çok şaşıran ve sevinen güzel manken, hatıra olarak ismi yazılı pideyi memleketine götürmek için paket yaptırdı. Masaya gelen karışık etlerle bol bol hatıra resmi çekip sosyal medyaya koyan Melita, "Sabah bir simitle provaya gelip, saat 15.00 deki Çiğdem Akın'ın defilesine çıktım, açlıktan bayılacaktım. Defile biter bitmez kebapçı geldim. Kilo alacağım korkusunu bırakarak bol bol kebapIarı yedim" dedi.

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