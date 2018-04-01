Önce podyum sonra kebap

MerCedes Benz Fashion Week defilesi için İstanbul'a gelen Kanadalı ünlü manken Melita Sekgwa, önceki gün defileden çıktı soluğu Beylikdüzü MuhabbetKebap Ocakbaşı'nda aldı.
Daha önce Güzellik Yarışması için geldiği İstanbul'a, 2.nci kez gelen top model, gittiği kebapçıda mangalın başına geçerek etleri, biberleri, domatesleri kendi pişirdi. Restoran sahibi HalukŞimşek'in Melita isminin yazılı olduğu pideyi getirmesine çok şaşıran ve sevinen güzel manken, hatıra olarak ismi yazılı pideyi memleketine götürmek için paket yaptırdı. Masaya gelen karışık etlerle bol bol hatıra resmi çekip sosyal medyaya koyan Melita, "Sabah bir simitleprovaya gelip, saat 15.00 dekiÇiğdem Akın'ın defilesine çıktım,açlıktan bayılacaktım. Defilebiter bitmez kebapçı geldim. Kiloalacağım korkusunu bırakarakbol bol kebapIarı yedim" dedi.
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