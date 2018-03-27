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Uyumlu aşıklar

Uyumlu aşıklar
Çiçeği burnunda aşıklar manken Sema Şimşek ile oyuncu Arda Esen'in ilişkideki uyumu giyim tarzlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan ikili, önceki akşam katıldıkları bir davette baştan aşağıya simsiyahtı.
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