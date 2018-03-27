Uyumlu aşıklar

; 24 / 12 23 / 10 20 / 6 16 / 2 24 / 11 23 / 10 19 / 7 21 / 13 13 / 0 22 / 11 21 / 12 18 / 7 18 / 8 25 / 3 16 / 5 19 / 8 20 / 6 15 / 1 17 / 4 20 / 5 20 / 10 15 / 10 19 / 4 20 / 6 22 / 11 24 / 6 20 / 8 15 / 6 22 / 8 20 / 9 14 / 3 20 / 7 23 / 9 25 / 12 19 / 8 18 / 6 26 / 11 23 / 10 18 / 3 16 / 9 21 / 14 25 / 11 20 / 6 23 / 6 14 / 3 18 / 5 23 / 8 20 / 8 13 / 6 21 / 7 26 / 13 19 / 9 23 / 10 18 / 6 23 / 8 21 / 11 21 / 12 23 / 16 17 / 7 19 / 5 22 / 7 23 / 7 22 / 12 27 / 10 25 / 11 20 / 9 20 / 12 23 / 10 15 / 9 20 / 8 27 / 13 20 / 9 14 / 8 22 / 10 24 / 11 22 / 8 17 / 5 16 / 2 18 / 10 18 / 8 15 / 10 Çiçeği burnunda aşıklar manken Sema Şimşek ile oyuncu Arda Esen'in ilişkideki uyumu giyim tarzlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan ikili, önceki akşam katıldıkları bir davette baştan aşağıya simsiyahtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.