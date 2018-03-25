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Gergin Arda!

Gergin Arda!
Çiçeği burnunda çift Arda Turan ile Aslıhan Doğan, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Nopa'da yemek yiyen ikiliden Turan, gergindi. Sorulara ağzına 'fermuar' işareti yapıp cevap vermeyen sosyetik güzele "Arda Bey, konuşma yasağı mı koydu?" denilince futbolcu köpürdü.



Başakşehirli futbolcu, muhabire "Senin kafanı, gözünü kırarım. Benim karımla konuşuyorsun dikkat et" diye çıkıştı. Turan, "Kötü bir şey sormadım" diyen muhabire "Hadi lan işine bak" diye bağırdı.

Doğan SAVAŞ
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