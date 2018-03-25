Gergin Arda!

Çiçeği burnunda çift ArdaTuran ile Aslıhan Doğan,önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.Nopa'da yemek yiyen ikilidenTuran, gergindi. Sorulara ağzına'fermuar' işareti yapıp cevapvermeyen sosyetik güzele"Arda Bey, konuşma yasağımı koydu?" denilince futbolcuköpürdü.
Başakşehirli futbolcu,muhabire "Senin kafanı,gözünü kırarım. Benimkarımla konuşuyorsundikkat et" diye çıkıştı. Turan,"Kötü bir şey sormadım"diyen muhabire "Hadi lanişine bak" diye bağırdı.
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