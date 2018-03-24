Baba sevinç

Trabzonsporlufutbolcu Burak Yılmaz'ınbaşarısındaki en büyüketkenlerden biri kuşkusuzkızları... Boşanma davasınınsürdüğü İstem Atilla'danNazlı ve Derin adında ikikızı olan Yılmaz, önceki günçocuklarıyla vakit geçirdi.
Milli maç için ligeverilen arayı fırsat bilen 32yaşındaki Burak Yılmaz,kızlarıyla eğlenceli bir güngeçirdi. Yılmaz'ın Derinve Nazlı ile çektirdiğibu karede sevimliminiklerin mutluluğuobjektife böyle takıldı.
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