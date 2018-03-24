;
Yol Durumu
  1. Öncelik kozmetik
  2. Venedik sefası

Baba sevinç

Baba sevinç
Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısındaki en büyük etkenlerden biri kuşkusuz kızları... Boşanma davasının sürdüğü İstem Atilla'dan Nazlı ve Derin adında iki kızı olan Yılmaz, önceki gün çocuklarıyla vakit geçirdi.


Milli maç için lige verilen arayı fırsat bilen 32 yaşındaki , kızlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Yılmaz'ın Derin ve Nazlı ile çektirdiği bu karede sevimli miniklerin mutluluğu objektife böyle takıldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar