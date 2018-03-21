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Heyecan sardı

Heyecan sardı
Berkay, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Popçu, Nisan ayında çıkacak single çalışması için heyecanlı olduğunu söyleyip "Umarım yine güzel tepkiler alırız" diyerek de temennisini dile getirdi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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