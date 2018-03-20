Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar Uğur Bayar, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.
Murat Boz'a tazminat şoku
Etiketler: Fettah Can , Murat Boz , Uğur Bayar
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