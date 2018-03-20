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  1. Hande Yener-Seren Serengil arasındaki çıplak fotoğraf krizinde yeni perde

'a tazminat şoku

Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar , 'ın yazdığı ve 'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 14:37
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