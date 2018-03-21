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  1. Berk Oktay'a ikinci şok! Çıplak fotoğrafları sızdı

' mi' diye karşılaştırınca...

, "Geçmiş Olsun" şarkısına klip çekti ve klipte saçlarını tepeden topladı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla 'e benzetildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 16:59
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