Bengü, "Geçmiş Olsun" şarkısına klip çekti ve klipte saçlarını tepeden topladı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Jennifer Lopez'e benzetildi.
'Bengü mü Jennifer Lopez mi' diye karşılaştırınca...
Etiketler: Jennifer Lopez , Sosyal medya , Bengü
Bengü, "Geçmiş Olsun" şarkısına klip çekti ve klipte saçlarını tepeden topladı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Jennifer Lopez'e benzetildi.
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