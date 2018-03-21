Geçtiğimiz aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.
Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü
Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi.
Etiketler: Berk Oktay , Merve Şarapçıoğlu , instagram
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