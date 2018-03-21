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'ın eşi: Kocam beni dövdü

'ın eşi Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi.



Geçtiğimiz aylarda eşi ile boşanacağı yönünde haberler çıkan 'nun Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 10:24
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