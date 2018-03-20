;
Yol Durumu
  1. Ronaldo'ya taciz golü

Turkish Marlon Brando

ABD’li gazeteci Aristizabal, yakışıklı oyuncuya övgüler yağdırdı. Düzyatan’ın oyunculuğunu efsane aktör Marlon Brando’ya benzetti.

Turkish Marlon Brando
Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, ABD'yi de etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın en önemli TV kanalı Al Jazeera'ye röportaj veren Düzyatan, önceki gün ABD'li gazeteci Adriana Aristizabal ile bir araya geldi.



Diziye övgü yağdıran Aristizabal, oyuncuyu "İslam'ın bilinmeyen dünyasını ortaya çıkaran eski kahraman 'Ertuğrul'la tanışın!" diye anons etti.



'ın yer aldığı '' dizisi, ABD'nin de dikkatini çekti. NY1 Noticias kanalına konuk olan Düzyatan'ı ABD'li gazeteci oyunculuğuyla Hollywood starı Marlon Brando'ya benzetti..
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar