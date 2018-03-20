Turkish Marlon Brando

Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, ABD'yi de etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın en önemli TV kanalı AlJazeera'ye röportaj veren Düzyatan, önceki gün ABD'li gazeteci AdrianaAristizabal ile bir araya geldi.
Diziye övgü yağdıran Aristizabal, oyuncuyu "İslam'ın bilinmeyen dünyasınıortaya çıkaran eski kahraman'Ertuğrul'la tanışın!" diye anons etti.
Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, ABD'nin de dikkatini çekti. NY1 Noticias kanalına konuk olan Düzyatan'ı ABD'li gazeteci oyunculuğuyla Hollywood starı Marlon Brando'ya benzetti..
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