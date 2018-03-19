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Zekeriyaköy'deki evlerinde aile arasında yapılan sade tören sonrası balkona çıkıp muhabirleri selamlayan çift, nikâh fotoğraflarını basına servis etti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi 19:49
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