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ile 'dan nikah pozları


Zekeriyaköy'deki evlerinde aile arasında yapılan sade tören sonrası balkona çıkıp muhabirleri selamlayan çift, nikâh fotoğraflarını basına servis etti.
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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 19:49
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