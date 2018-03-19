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Hadise'nin şarkılarından çok konser kıyafetleri dikkat çekiyor!

En son konserini İstanbul'da veren Hadise, şarkılarından çok kıyafetleriyle dikkat çekti.



Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

  • 19 Mart 2018, Pazartesi 13:57
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