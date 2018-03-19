Hadise'nin şarkılarından çok konser kıyafetleri dikkat çekiyor!

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.
Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.
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