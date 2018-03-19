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Uber - sarı taksi tartışmasına Şahan da dahil oldu!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sarı taksi-uber tartışmasında dahil oldu. Ünlü komedyene göre kim haklı?

Uber - sarı taksi tartışmasına Şahan da dahil oldu!
Sosyal medya hesabından düşüncelerini dile getiren ünlü komedyen; Uber sürücülerine karşı yapılan barbarca yaklaşımı kınıyorum. Taksilerin bu zihniyeti ve sınır bilmez hareketleri zaten uber'in neden tercih edildiğini açık kanıtı niteliğinde değil mi? Gittiğim yurt dışı seyahatlerde ben de keyifle kullanıyorum. ' açıklamasını yaptı.

  • 19 Mart 2018, Pazartesi 14:42
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