Yıldızların 'Öz' büyücüsü

Depresyonu Dr. Mehmet Öz sayesinde atlatan Eva Longoria, sağlıklı hamilelik için de Türk doktordan yardım alıyor. Daha önce de birçok yıldızın sağlık sorunlarını çözen cerrah için ABD basını, ‘Oz büyücüsü’ diyor
Dünyanın en ünlü ve başarılı kalp cerrahları arasında gösterilen Dr.Mehmet Öz'e dünyaca ünlü yıldız Eva Longoria'dan övgüler geldi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan 42 yaşındaki güzel oyuncu, "Sağlıklı bir hamilelikgeçirmek için Mehmet Öz'den aldığımtüyoları uyguluyorum. Kendisindendaha önce de doğal yollarladepresyonu yenmeyi öğrenmiştim.Tony Parker'la boşandığım dönemde;onun bana önerdiği besinler sayesindeantidepresan kullanmadan psikolojimidüzelttim" dedi. Bu arada Dr. Öz, 45yaşındaki Cameron Diaz'ın da hamile kalabilmesi için yıldıza tüyolar vermişti.
IVANKA TRUMP
ABD'DE ÖVGÜLER TOPLUYOR Türk doktor, ABD Başkanı DonaldTrump'ın kızı Ivanka Trump'ın dadoğum sonrası yaşadığı depresyonuatlatmasına yardımcı olmuştu. OprahWinfrey'den Jennifer Lopez'e kadarbirçok dünyaca ünlü yıldızın sağlıklı yaşamtüyolarını yakından takip ettiği Dr. MehmetÖz için ABD basını tarafından "Yıldızlarınsağlıklı yaşamında bir Oz büyücüsü gibietkili" yorumları yapılmıştı.
DEPRESYON İKSİRLERİ Dr.Mehmet Öz,depresyonuönlemeyeyardımcıbesinlerişöylesıralıyor:"Suma Özü,avokado, badem, zeytinyağı,kuşkonmaz, portakal veyaban mersini başta olmaküzere taze meyve, tahıllıgıdalar, brokoli ve ıspanakbaşta olmak üzere sebzeler.Kuruyemiş, baklagiller vebalık bakımından zengindirgıdaların daha fazla olduğuAkdeniz usulü beslenmeşeklini benimsemek dedepresyona karşı oldukçaetkili..."
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