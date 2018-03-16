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Yıldızların 'Öz' büyücüsü

Depresyonu Dr. sayesinde atlatan , sağlıklı hamilelik için de Türk doktordan yardım alıyor. Daha önce de birçok yıldızın sağlık sorunlarını çözen cerrah için basını, ‘Oz büyücüsü’ diyor

Yıldızların Öz büyücüsü
Dünyanın en ünlü ve başarılı kalp cerrahları arasında gösterilen Dr. Mehmet Öz'e dünyaca ünlü yıldız Eva Longoria'dan övgüler geldi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan 42 yaşındaki güzel oyuncu, "Sağlıklı bir hamilelik geçirmek için Mehmet Öz'den aldığım tüyoları uyguluyorum. Kendisinden daha önce de doğal yollarla depresyonu yenmeyi öğrenmiştim. Tony Parker'la boşandığım dönemde; onun bana önerdiği besinler sayesinde antidepresan kullanmadan psikolojimi düzelttim" dedi. Bu arada Dr. Öz, 45 yaşındaki Cameron Diaz'ın da hamile kalabilmesi için yıldıza tüyolar vermişti.


IVANKA TRUMP

ABD'DE ÖVGÜLER TOPLUYOR
Türk doktor, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da doğum sonrası yaşadığı depresyonu atlatmasına yardımcı olmuştu. Oprah Winfrey'den Jennifer Lopez'e kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın tüyolarını yakından takip ettiği Dr. Mehmet Öz için basını tarafından "Yıldızların sağlıklı yaşamında bir Oz büyücüsü gibi etkili" yorumları yapılmıştı.

DEPRESYON İKSİRLERİ
Dr. , depresyonu önlemeye yardımcı besinleri şöyle sıralıyor: "Suma Özü, avokado, badem, zeytinyağı, kuşkonmaz, portakal ve yaban mersini başta olmak üzere taze meyve, tahıllı gıdalar, brokoli ve ıspanak başta olmak üzere sebzeler. Kuruyemiş, baklagiller ve balık bakımından zengindir gıdaların daha fazla olduğu Akdeniz usulü beslenme şeklini benimsemek de depresyona karşı oldukça etkili..."
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