Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta!
Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
Etiketler: Zerrin Özer
Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta!
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