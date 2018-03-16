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  1. Ayla dünya turunda

'i görenler gözlerine inanamadı

Arka arkaya geçirdiği ameliyatlar sonrası 3.5 yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olan ; inat etti, kilo verdi, şimdi dimdik ayakta!

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  • 16 Mart 2018, Cuma 08:16
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