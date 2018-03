Hürriyet'in haberine göre; Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00'de, İstanbul Çağlayan'daki özel bir hastanede açık beyin ameliyatına alındı.

Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.

ARİF SAĞ'IN OĞLU TOLGA SAĞ'DAN AÇIKLAMA

Tolga Sağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: Babam bu sabah ameliyata alındı. Her şey çok yolunda. Sorunsuz bir ameliyat olacağını umuyoruz. Bir hafta önceden planladığımız bir ameliyattı ve bir hafta sonra da sağlıklı bir şekilde ayağa kalkacak. Tüm sevenlerine duyurulur...

ARİF SAĞ KİMDİR?

Arif Sağ, 1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi. Türk halk müziği sanatçısı, bağlama virtüözü, akademisyen ve eski milletvekilidir. Arif Sağ 73 yaşındadır.

Küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlayan Arif Sağ, İstanbul'a geldi ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. Müzikal altyapısını kısa zamanda oluşturmayı başardı. 1960 ve 70'li yıllar Arif Sağ için müzikte arayış yılları oldu. Arif Sağ, bu dönemin toplumsal hareketlerinin müzikle bağdaşan yanlarından çok, piyasadaki ve resmi kurumlardaki müzik uygulamalarına ağırlık verdi. 60'lı yılların sonunda TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak başladığı yıllarda piyasadaki faaliyetlerine de devam etti.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın desteği ile, 1996 yılında Köln Filarmoni Orkestrası'nda konser vererek, bağlama ve Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasında büyük rol üstlenmiştir. 2000 yılında ünlü İspanyol flamenko gitarist Tomatito ile Avrupa'nın 12 şehrinde konser vermiştir.

Erdal Erzincan ile birlikte iki ciltten oluşan Bağlama Metodu adlı kitabın yazarıdır.

ALBÜMLERİ

Gurbeti Ben mi Yarattım? (1981)

İnsan Olmaya Geldim (1983)

Muhabbet 1-5 (Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu ve Yavuz Top ile birlikte) (1983-1989)

Halay (1988)

Duygular Dönüştü Söze (1989)

Türküler Yalan Söylemez (1990)

Biz İnsanlar - Kerbela (1990)

Resital 1 (Musa Eroğlu ile birlikte) (1990)

Ben Çaldım Siz Söyleyin (1991)

Halaylar ve Oyun Havası (1992)

Direniş (1993)

Umut (1995)

Seher Yıldızı (Belkıs Akkale ile birlikte) (1996)

Concerto for Bağlama (1998)

Golden Bağlama with The İstanbul State Symphony Orchestra (Erdal Erzincan ve Erol Parlak ile birlikte) (1999)

Dost Yarası (2002)

Davullar Çalınırken (2005)

Anadolu Döktürmeleri (2006)

Ezo Gelin - Dizi Müziği (2007)

Şekeroğlan - Saz ile Oyun Havaları (2011)