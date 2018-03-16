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evlendi

Özcan Deniz evlendi
Ünlü oyuncu (45) ile 5 aylık hamile olan sevgilisi (25), dün akşam Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah kıydı. Özcan Deniz nikaha takım elbiseyle katılırken, eşi Feyza Aktan siyah bir elbise giymeyi tercih etti. İkili basın mensuplarının dışarıda beklediklerini öğrenince, evlerinin terasından el sallayarak selam verdi. Tebrikleri kabul eden çift röportaj sorularını nazikçe geri çevirdi. Balkona eşiyle el ele çıkan Deniz, tebrikleri de 200 metre uzaktan kabul etti.


Doğan SAVAŞ
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