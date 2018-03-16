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Eser evlenir

Kilolarıyla başı dertte olan Büyükak, önceki gün Bebek’te yürüyüşteydi.

Eser evlenir
Nurdan Beşen ile bu yaz nikah masasına oturacak olan İbrahim Büyükak'tan yakın dostu Eser Yenenler'in özel hayatına esprili gönderme… Önceki gün Bebek'te görüntülenen komedyen, Aslıhan Doğan'la evlenen Arda Turan'a muhabirler aracılığıyla mutluluklar diledi.


Büyükak, "Ya Eser Bey, sizden önce evlenirse?" sorusuna esprili bir dille şöyle cevap verdi: "Eser'in evlenmesi, Temmuz'da kar yağması gibi bir durum."


Aydın HAMZA
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