Eser evlenir

Nurdan Beşen ile bu yaz nikah masasına oturacak olan İbrahimBüyükak'tan yakın dostu EserYenenler'in özel hayatına esprili gönderme… Önceki gün Bebek'te görüntülenen komedyen, Aslıhan Doğan'la evlenen Arda Turan'a muhabirler aracılığıyla mutluluklar diledi.
Büyükak, "Ya Eser Bey,sizden önceevlenirse?"sorusunaesprili birdille şöylecevap verdi:"Eser'inevlenmesi,Temmuz'da karyağması gibi birdurum."
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