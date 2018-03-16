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Öpücükle gönül aldı

Öpücükle gönül aldı
Naz Elmas, "Onların Gözünden Türkiye'nin En'leri" projesi için Otizmli genç Murathan Sevim'e önceki gün poz verdi. Elmas, çekimler sırasında öpücük yağmuruna tuttuğu Sevim'e mutluluk yaşattı...
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