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  1. "Tek özlemim çocuk"
  2. Aşk senfonisi erken bitti!

Hande görmesin!

3 aydır ’le aşk yaşayan , önceki gece sevgilisi olmadan eğlencedeydi. 1 erkek ve 3 kadın arkadaşıyla Bebek’te eğlenen ünlü popçu, mekanı arka kapıdan terk etti

Hande görmesin!
Yaklaşık 3 aydan beri oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşayan , akıllanmışa benzemiyor. Merve Boluğur'la evliliği eğlence hayatına olan düşkünlüğü yüzünden bittiği konuşulan ünlü popçu, yine kural bozmadı. Murat Dalkılıç, 1 erkek ve 3 kadın arkadaşıyla önceki akşam Bebek'teki Angie isimli mekana gitti. Basın mensuplarının dışarıda olduğunu gören ünlü popçu, beraber eğlendiği kadınları önden içeriye gönderdi.


MURAT GEZMEYE DOYMUYOR!
Genç kadınların ardından gazetecilerin yanına gelen şarkıcı, "Stüdyodayım sürekli, Yıldız Tilbe ile albüm çalışmaları var. Bugün Hande yanımda yok" dedi. 34 yaşındaki popçu, gazetecilerle sohbet ederken genç kadınlar da içeriye girdi. Yanındaki kadın arkadaşlarının mekana girmesiyle ünlü şarkıcı da müsade isteyerek soluğu içeride aldı. Mekanda yaklaşık 2 saat eğlenen gruptan dışarıya ilk çıkanlar, genç kadınlarla Murat Dalkılıç'ın erkek arkadaşı oldu. Dalkılıç'ın ise gazetecilere görüntü vermemek için arka kapıdan kaçtığı öğrenildi.


'in Murat Dalkılıç'ın gizemli kadınlarla eğlenmesine ne diyeceği merak konusu.


DOĞAN SAVAŞ
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