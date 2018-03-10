Hande görmesin!

Yaklaşık 3 aydan beri oyuncu HandeErçel'le aşk yaşayan Murat Dalkılıç,akıllanmışa benzemiyor. MerveBoluğur'la evliliği eğlence hayatına olandüşkünlüğü yüzünden bittiği konuşulan ünlüpopçu, yine kural bozmadı. Murat Dalkılıç, 1erkek ve 3 kadın arkadaşıyla önceki akşamBebek'teki Angie isimli mekana gitti. Basınmensuplarının dışarıda olduğunu gören ünlüpopçu, beraber eğlendiği kadınları öndeniçeriye gönderdi.
MURAT GEZMEYE DOYMUYOR! Genç kadınların ardından gazetecilerin yanınagelen şarkıcı, "Stüdyodayım sürekli, YıldızTilbe ile albüm çalışmaları var. Bugün Handeyanımda yok" dedi. 34 yaşındaki popçu,gazetecilerle sohbet ederken genç kadınlar daiçeriye girdi. Yanındaki kadın arkadaşlarınınmekana girmesiyle ünlü şarkıcı da müsadeisteyerek soluğu içeride aldı. Mekanda yaklaşık2 saat eğlenen gruptan dışarıya ilk çıkanlar,genç kadınlarla Murat Dalkılıç'ın erkek arkadaşıoldu. Dalkılıç'ın ise gazetecilere görüntüvermemek için arka kapıdan kaçtığı öğrenildi.
Hande Erçel'in Murat Dalkılıç'ın gizemli kadınlarla eğlenmesine ne diyeceği merak konusu.
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