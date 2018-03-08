Çılgın Türk Engin

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyayın yapan MBC kanalının Türkdizilerini kaldırma kararından sonra gözlerOrtadoğu'ya çevrilmişti. Önceki akşam iseAraplar'ın Türkiye ve Türk dizilerineyoğun ilgisi bir kez daha gözler önüne serildi.Katar'ın en önemli TV kanalı Al Jazeera,Engin Altan Düzyatan için İstanbul'da özelbir yayın yaptı. Kanal yetkilileri, ilk kez biroyuncu için İstanbul'a geldiklerini belirtipDüzyatan'a övgü yağdırdı.
'Ertuğrul Bey'i canlandıran başarılı oyuncu, Katarlı gazeteciye "Osmanlı'nın tarihini ve başarılarını anlatan bu dizinin, Türkiye'den çok uzaklarda izlenmesi benim için gurur" dedi.
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Böyle tarihimizi anlatan Türk dizilerimizin İslam dünyasında halk tarafından seyredilmesinden gurur duyuyoruz ve İslam Birliği yolunda bir adım daha atmış olduğumuzu düşünüyoruz.
osmanlı adaleti ile 621 yıl üç kıtaya hükmetti. içimizdeki gafil ve hainler ise ecdadımızı karalama peşinde.ne diyim ALLAH ıslah etsin
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