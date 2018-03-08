;
Yol Durumu
  1. Yenge’den çöl safarisi
  2. Jelena’ya Amine golü

Çılgın Türk Engin

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Düzyatan, önceki akşam gururumuz oldu...

Çılgın Türk Engin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan MBC kanalının Türk dizilerini kaldırma kararından sonra gözler Ortadoğu'ya çevrilmişti. Önceki akşam ise Araplar'ın Türkiye ve Türk dizilerine yoğun ilgisi bir kez daha gözler önüne serildi. Katar'ın en önemli TV kanalı Al Jazeera, Engin Altan Düzyatan için İstanbul'da özel bir yayın yaptı. Kanal yetkilileri, ilk kez bir oyuncu için 'a geldiklerini belirtip Düzyatan'a övgü yağdırdı.


''i canlandıran başarılı oyuncu, Katarlı gazeteciye "Osmanlı'nın tarihini ve başarılarını anlatan bu dizinin, Türkiye'den çok uzaklarda izlenmesi benim için gurur" dedi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Naim Naim

Böyle tarihimizi anlatan Türk dizilerimizin İslam dünyasında halk tarafından seyredilmesinden gurur duyuyoruz ve İslam Birliği yolunda bir adım daha atmış olduğumuzu düşünüyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:46
muallim muallim

osmanlı adaleti ile 621 yıl üç kıtaya hükmetti. içimizdeki gafil ve hainler ise ecdadımızı karalama peşinde.ne diyim ALLAH ıslah etsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar