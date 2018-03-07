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Bunu 'kum' yaptı



Moda dünyasının genç isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, akıl almaz bir kazayı ucuz atlattı. Korkunç olay, 3 Ağustos günü İstanbul'da yaşandı. Ünlü modacı , saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürüyordu. Modacı cadde üzerinde ilerlediği sırada yukarıdan başına bir şey düştü.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 12:33
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