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  1. İkisi de ayrı kafal'Arda'
  2. Çılgın Türk Engin

’dan ’a sert sözler!



'ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı.Hülya Avşar, "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.
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  • 08 Mart 2018, Perşembe 20:53
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