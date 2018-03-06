Cem sınırı aştı

Modern sanata düşkün olan Cem Yılmaz'dan İsveçli sanatçı Alexander Klingspor'a büyük jest… Komedyen, önceki gün Prins EugensWaldermarsudde'deki Klingspor'un sergisine özel davetli olarak katıldı. Yılmaz, koleksiyonundaki 2 adet Klingspor tablosunu da yakın dostuna jest olsun diye İsveç'e götürdü. Komedyen, birkaç yıl önce aldığı 45 bin dolarlık'Dance of the Deadly Nightshade' adlı tabloyla 50 bin dolarlık 'Deja Vu' adlı eseri sergiye götürerek Klingspor'u hem şaşırttı hem de sevindirdi. Yılmaz sanatçıyla çekilen kareleri de "Alexander Klingspor kardeşimize aitkoleksiyonumdan 2 eser müzede sergileniyor.Sevindim" notuyla paylaşıp havasını attı.
Klingspor, Yılmaz'la bu fotoğrafının altına "Sağol arkadaşım. Eserlerimi yeniden görmek zevkti" diye yazdı.
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