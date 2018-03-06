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Cem sınırı aştı

’ın sanat aşkı sınırları aştı. li sanatçı ’un 400 bin TL’lik 2 tablosunu alan Yılmaz, önceki gün eserleri ressamın memleketindeki sergiye götürdü

Cem sınırı aştı
Modern sanata düşkün olan Cem Yılmaz'dan İsveçli sanatçı Alexander Klingspor'a büyük jest… Komedyen, önceki gün Prins Eugens Waldermarsudde'deki Klingspor'un sergisine özel davetli olarak katıldı. Yılmaz, koleksiyonundaki 2 adet Klingspor tablosunu da yakın dostuna jest olsun diye İsveç'e götürdü. Komedyen, birkaç yıl önce aldığı 45 bin dolarlık 'Dance of the Deadly Nightshade' adlı tabloyla 50 bin dolarlık 'Deja Vu' adlı eseri sergiye götürerek Klingspor'u hem şaşırttı hem de sevindirdi. Yılmaz sanatçıyla çekilen kareleri de "Alexander Klingspor kardeşimize ait koleksiyonumdan 2 eser müzede sergileniyor. Sevindim" notuyla paylaşıp havasını attı.


Klingspor, Yılmaz'la bu fotoğrafının altına "Sağol arkadaşım. Eserlerimi yeniden görmek zevkti" diye yazdı.
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