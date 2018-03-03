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Engin’den filme veto

Engin’den filme veto
'Diriliş Ertuğrul'daki '' rolüyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, canlandırdığı karaktere zarar vermemek adına kendisine gelen film projesini reddetti. 2010 ve 2013'te çekilen 'Romantik Komedi' serisinde oynayan oyuncuya, serinin 3. filminde rol alması için teklif geldi. ancak , "Filmde canlandırdığım züppe ve zengin genç karakteri, şu anda oynadığım dizideki rolümle oldukça ters. Dizi bitene kadar farklı bir projede ve rolde seyircimin karşısına çıkmama kararı aldım" diyerek teklifi reddetti.


Düzyatan, 'de başrolü Sinem Kobal ile paylaşmıştı.
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