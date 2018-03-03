Engin’den filme veto

'Diriliş Ertuğrul'daki 'Ertuğrul Bey' rolüyle büyük beğeni toplayan Engin AltanDüzyatan, canlandırdığı karaktere zarar vermemek adına kendisine gelen film projesini reddetti. 2010 ve2013'te çekilen 'RomantikKomedi' serisinde oynayan oyuncuya, serinin 3. filminde rol alması için teklif geldi.ancak Engin Altan Düzyatan, "Filmdecanlandırdığım züppe vezengin genç karakteri, şuanda oynadığım dizidekirolümle oldukça ters. Dizi bitene kadar farklı bir projede ve rolde seyircimin karşısına çıkmama kararı aldım" diyerek teklifi reddetti.
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