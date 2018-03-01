;
Yol Durumu
  1. Harley Quinn ve Joker
  2. Aşk bekliyor

Sarp sıcaklığı

Sarp sıcaklığı
Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu nereye, aşkı Derya Şensoy oraya… Kite sörf tutkunu Levendoğlu, geçtiğimiz gün dondurucu soğuğa rağmen Kilyos'ta denize girmişti.


Sevgilisiyle Kilyos'a giden Şensoy ise Levendoğlu'nu kıyıdan izledi. Bir ara çok üşüyen güzel oyuncu, Sarp Levendoğlu'nun montunu giyip ısınmaya çalıştı. Şensoy, Levendoğlu ile fotoğrafını paylaşmaktan kaçınsa da aşkının montuyla çekilen videosunu yayınlayarak herkese ilişkinin devam ettiğini ilan etti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar