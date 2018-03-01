Sarp sıcaklığı

Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu nereye, aşkı Derya Şensoy oraya… Kite sörf tutkunu Levendoğlu, geçtiğimiz gün dondurucu soğuğa rağmen Kilyos'ta denize girmişti.
Sevgilisiyle Kilyos'a giden Şensoy ise Levendoğlu'nu kıyıdan izledi. Bir ara çok üşüyen güzel oyuncu, Sarp Levendoğlu'nun montunugiyip ısınmaya çalıştı. Şensoy, Levendoğlu ile fotoğrafını paylaşmaktan kaçınsa da aşkının montuyla çekilen videosunu yayınlayarak herkese ilişkinin devam ettiğini ilan etti.
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