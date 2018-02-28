Şanslı bebek
Kızının üzerine titreyen Berkay, bugünden bebeğinin yarınlarını düşünüyor. 7 aylık Arya için İstanbul’da 2 ofisi toplam 2 milyon 300 bin TL’ye alan popçu, elde ettiği kira gelirini kızının adına açtığı banka hesabına yatıracak
YATIRIM ÜZERİNE YATIRIM
Her konserinden kazandığı ücretin bir kısmını Arya'nın 18 yaşında kullanabileceği banka hesabına yatıran ünlü şarkıcının, kızı için yaptığı yatırımlar bununla sınırlı kalmadı. Berkay'ın dünyalar tatlısı kızı için geçtiğimiz gün Vadistanbul'dan tanesi 300 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon 135 bin TL) 2 adet ofis aldığı öğrenildi.
MALDİVLER'DE TATİLDE
Ortalama 170 metrekare büyüklüğündeki ofisleri aylık 5 bin dolardan (yaklaşık 18 bin 900 TL) kiraya vermeyi planlayan 36 yaşındaki popçu, bu gelirin büyük kısmını da kızının banka hesabını aktaracak. Bu arada, ünlü popçu şu sıralar ailesiyle Maldivler'de tatilin keyfini sürüyor. Ailesiyle kışın ortasında yaz mevsimini yaşayarak kıskandıran Berkay, geceliği 3 bin dolarlık (yaklaşık 12 bin TL) havuzlu villa kiraladı.
EŞİNE DE SALON AÇMIŞTI
Kızı için hiçbir masraftan kaçınmayan Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e de doğum sonrası Bağdat Caddesi'nde spor salonu açtı.
TAKVİM ÖZEL
Etiketler: Özlem Ada Şahin , Berkay , Arya , İstanbul
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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