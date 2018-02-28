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'a hukukçu sevgili

Başkanı , çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Orman'ın, başarılı bir avukat olan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi köşe yazarı Bülent Cankurt'un Fikret Orman-Aylin Surkultay aşkını köşesinde yazdı. İşte o yazı...

Hafta sonu ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi 3-1 gibi farklı bir skorla yenmenin mutluluğunu yaşayan BJK Başkanı 'ın aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! 2012 yazında Bodrum'da, 'Arkadaşımın yeğeni' dediği Bahar Özden ile çapkınlıkta yakalanan ve bu yüzden Sedef Orman ile 21 yıllık evliliği biten Fikret Başkan, boşanmanın ardından başımıza hızlı çapkın kesildi!

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 10:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

BJK acilen küçülmeli 80 -100 bin maaş alanlar olduğu söyleniyor 10 katı fazla para ile oyuncu al çoğu maç yapmadan kazan oraya buraya sözleşme tamamlamak için gönder küçülmek yakışmaz tabi aynen devam ediniz bize kişilerin özel yaşantısından ziyade kulüplerin geleceği lazım zarar edenlerden ettirenlerden tanzim edilmeli transferler sorgulanmalı

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cevapla 28.02.2018 20:49
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