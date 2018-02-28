Hafta sonu ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi 3-1 gibi farklı bir skorla yenmenin mutluluğunu yaşayan BJK Başkanı Fikret Orman'ın aşk hayatındaki hızına yetişebilene aşk olsun! 2012 yazında Bodrum'da, 'Arkadaşımın yeğeni' dediği Bahar Özden ile çapkınlıkta yakalanan ve bu yüzden Sedef Orman ile 21 yıllık evliliği biten Fikret Başkan, boşanmanın ardından başımıza hızlı çapkın kesildi!