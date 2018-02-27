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hastalığını ilk kez açıkladı: tellerimde kist var

Verdiği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı , tellerinde kist olduğunu belirterek "Yakın zamanda ameliyat masasına yatacağım" dedi.

Alişan hastalığını ilk kez açıkladı: Ses tellerimde kist var

Oyuncu sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlığı yapan şarkıcı , özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin de izlediği konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, bilinmeyen hastalığını da ilk kez açıkladı.

AMELİYAT MASASINA YATACAK
Konser sonrası inin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.

"İĞNE YAPTIRIP GELDİM"
Ses tellerindeki kist yüzünden uzun zamandır sıkıntı yaşadığını belirten Alişan, "Konsere iğne yaptırıp geldim. Ses kısıklığı yapıyor. Ayın 5'inde ameliyat olacağım. Normalde küçüktü. Ancak aradan geçen zamanda büyüdü." ifadelerini kullandı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 21:00
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