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Rıza'yı bastık!

yeni sevgilisi ’la Cihangir’deki evine girerken yakalandı. Panik yapan oyuncu merdivenlerden koşarak kaçtı.

Rızayı bastık!


Kısa süre önce oyuncu ve şarkıcı Zeynep Bastık'la aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu, önceki akşam faka bastı. Kendinden 15 yaş küçük oyuncu ile ilişkisini herkesten gizleyen 38 yaşındaki Kocaoğlu, aşkıyla Asmalımescit'te doyasıya eğlendi. Mekan çıkışı gazetecileri atlattığını düşünen ikili, yanıldı.



Kocaoğlu'nun Cihangir'deki evine girerken görüntülenen aşıklar, flaşların patlamasıyla panikledi. Ünlü oyuncu, hızla apartmana giriş yaptı. Kocaoğlu, merdivenlerden koşarak evine kaçarken, sevgilisi de şaşkın bir halde onu takip etti.

DOĞAN SAVAŞ

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