RAISA&Vanessa markasının yeni koleksiyonu "Disco Knight", önceki gün Enerji Müzesi'nde düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Ünlüler bu defilede buluştu
Etiketler: Leyla Lydia Tuğutlu , Raisa & Vanessa , Seda Bakan , Murat Cemcir , Eliz Sakuçoğlu , Ayşe Kucuroğlu , Ceylan Çapa , Cansu Tosun , Gülben Ergen , Cemre Kemer
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