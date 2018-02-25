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Ünlüler bu defilede buluştu



RAISA&Vanessa markasının yeni koleksiyonu "Disco Knight", önceki gün Enerji Müzesi'nde düzenlenen defileyle tanıtıldı.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 12:55
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