Murat Başoğlu davasında keşif yapıldı!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla açılan davaya ilişkin olayın gerçekleştiği koyda, bilirkişi heyeti tarafından keşif gerçekleşti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla açılan davaya ilişkin olayın gerçekleştiği koyda, bilirkişi heyeti tarafından keşif gerçekleşti.
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