Yapımcılara çağrı

Üç yıl önce birlikte rol aldıkları diziyle popüler olan Hande Erçel ileTolga Sarıtaş'ın hayranları eski günleri özlüyor. İkilinin yeniden aynı projede yer almasını isteyen sevenleri internettekampanya başlattı.
Genç oyuncuların hayranları yapımcılara "Hande ile Tolga'nın filmyapmasını istiyoruz" diye çağrıda bulundu. Bunun üzerine bir yapımcı ikiliye film teklifinde bulundu. Erçel, teklifi kabul ederken Sarıtaş; geri çevirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.