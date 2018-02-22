;
Yol Durumu
  1. Merve bilmecesi
  2. Saçlarına sardı!

Yapımcılara çağrı

İnternetteki change.org adlı sitede ikilinin aynı filmde oynaması için kampanya başlatıldı.

Yapımcılara çağrı
Üç yıl önce birlikte rol aldıkları diziyle popüler olan Hande Erçel ile Tolga Sarıtaş'ın hayranları eski günleri özlüyor. İkilinin yeniden aynı projede yer almasını isteyen sevenleri internette kampanya başlattı.


Genç oyuncuların hayranları yapımcılara "Hande ile Tolga'nın film yapmasını istiyoruz" diye çağrıda bulundu. Bunun üzerine bir yapımcı ikiliye film teklifinde bulundu. Erçel, teklifi kabul ederken Sarıtaş; geri çevirdi.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar