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En önemlisi sağlığı

En önemlisi sağlığı
Oyuncu Sarp Apak, önceki gün eşi Bengisu Uzunöz ile Etiler'de alışveriş yaptı. İkili, doğacak bebekleri için heyecanlı olduklarını söyledi. Apak, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmediklerini belirtti. 3 aylık hamile olan Uzunöz ise "Sağlıklı doğması önemli" dedi.


Aydın HAMZA
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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