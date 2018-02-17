Kebapçı Londra
The Sun Gazetesi, İngiltere’de her gün 1 milyon 300 bin adet kebabın satıldığını açıkladı. Londra’nın en iyi kebapçılarını da seçen gazete, Türk aşçılara da övgü yağdırdı
Ülkenin en iyi 10 kebap ustalasını da seçen The Sun, 9'u Türk olan aşçıları da yere göğe sığdıramadı. İrlanda'da de kebap sevgisinin her geçen gün arttığını yazan gazete, okuyucularına şiş kebap ve Adana Kebap'ın tarifini de vermeyi ihmal etmedi. Yüksek tirajlı gazete, Türk mutfağının mezelerinin de en az kebaplar kadar lezzetli olduğuna değinmeden geçemedi.
Etiketler: The Sun , Adana Kebap , İngiltere , Londra
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.