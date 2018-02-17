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Kebapçı

Gazetesi, ’de her gün 1 milyon 300 bin adet kebabın satıldığını açıkladı. ’nın en iyi kebapçılarını da seçen gazete, Türk aşçılara da övgü yağdırdı

Kebapçı Londra
Türk mutfağının en gözde lezzeti kebap, İngilizler'in gözdesi oldu... Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden da ülkedeki bu kebap sevdasını haber yaptı. genelinde 20 bin kebap salonu olduğunu yazan The Sun, "İngilizler, günde 1 milyon 300 bin adet kebap tüketiyor" dedi. Haberde çoğunluğunda Türk aşçıların çalıştığı mekanların sunduğu lezzetlere de övgü yağdırıldı.



Ülkenin en iyi 10 kebap ustalasını da seçen The Sun, 9'u Türk olan aşçıları da yere göğe sığdıramadı. İrlanda'da de kebap sevgisinin her geçen gün arttığını yazan gazete, okuyucularına şiş kebap ve Adana Kebap'ın tarifini de vermeyi ihmal etmedi. Yüksek tirajlı gazete, Türk mutfağının mezelerinin de en az kebaplar kadar lezzetli olduğuna değinmeden geçemedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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