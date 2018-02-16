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The end!

Geçtiğimiz gün Sırp basını tarafından hakkında ‘Eski sevgilisine döndü’ iddiası ortaya atılan ’ın Musti’yle evliliği bitti. 10 yıllık evli çift, 15 güne kadar boşanıyor

The end!
Aylardır evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Emina ile Mustafa Sandal çiftinin yılan hikayesine dönen boşanma düğümü sonunda çözüldü. 2008 yılında evlenen ikili, boşanmaya karar verdiklerini dün yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Bugüne kadar boşanmayla ilgili olarak açık bir şekilde konuşmayan çiftten 'ın, Sırp basını tarafından eski aşkı Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilmişti. İhanet dedikodularının patlak vermesinin hemen ardından ünlü çiftin ayrılacaklarını açıklaması kafaları karıştırdı.


SIRPLAR'IN ŞOK İDDİASI
Sırp basını, Sandal çiftinin ayrılığına Emina Sandal ile Musti'den önceki aşkı Miskovic'in yeniden birlikte olmasının yol açtığını iddia etmişti.

AÇIKLAMADA 'İHANET YOK' DEDİLER
Ancak Emina Sandal ile Musti, ihanet iddialarını yalanlayarak şu ortak açıklamayı yaptı: "Yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Hayatımıza iki yakın dost ve Yaman ile Yavuz'un anne-babası olarak devam edeceğiz. Bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır." Boşanma işlemlerini kısa sürede başlatacak olan ünlü çiftin 2 hafta içinde 10 yıllık evliliklerinin biteceği öğrenildi. Emina Sandal ile Musti'nin mal paylaşımı ve çocuklarının velayeti konusunda nasıl bir karara varacağı ise bilinmiyor. İkilinin yakın çevresi ise "Musti, çocuklarının annesini asla mağdur etmeyecek" diyerek Emina'nın yüklü bir tazminat alacağını açıklamış oldu.
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