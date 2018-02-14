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Sandal battı!

Emina ile , Sırp basınına göre gizlice boşandı. ‘Skandal’ başlığıyla çifti manşetlere taşıyan Sırp basını, Emina’nın eski sevgilisi ’e döndüğünü iddia etti!

Sandal battı!
Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı konuşulan Emina ile Mustafa Sandal çifti hakkında şok iddia… Türkiye'de ünlü popçuyla arasının bozuk olduğuna dair imaj çizen , memleketi Sırbistan'da ise tam tersi bir görüntü sergilemişti. Emina Sandal, bir Sırp dergisine "Evliliğimizde her şey yolunda. Hatta 3. çocuğu düşünüyoruz ve kızımızın olmasını istiyoruz" deyince ayrılık dedikodularının 'albüm reklamı' için kasıtlı çıkarıldığı yazılmıştı. Ancak Sırp basını geçtiğimiz gün ikilinin çoktan boşandığını iddia edip "Skandal" başlığıyla ortaya şok bir iddia attı. Ünlü çiftin 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiğini öne süren Sırbistan'ın önde gelen gazeteleri, boşanmanın perde arkasında da Emina Sandal'ın eski aşkının olduğunu yazdı.


BELGRAD'DA GİZLİCE BULUŞTULAR!
Sırp şarkıcının Mustafa Sandal'la 2008'de evlenmeden önce aşk yaşadığı Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edildi. Ünlü popçuyla nikah masasına oturmadan önce Sırp işadamıyla aşk yaşayan Emina Sandal, Sırp basınının iddiasına göre geçtiğimiz günlerde de eski sevgilisiyle Belgrad'da buluştu. 2006'da Mustafa Sandal'la yaşadığı kısa süreli ayrılıkta da soluğu Miskovic'in yanında alan Emina Sandal'ın boşanma iddialarının hemen ardından eski sevgilisine geri dönmesi akılları karıştırdı. Bu durum da "Emina, Miskovic'i aşk limanı olarak mı gördü?" sorusunu akıllara getirdi. Sırp basınının ortaya attığı bu skandal iddianın ardından gözler Emina Sandal'a çevrildi.


2008'de evlenen Emina ile 'ın 2 oğlu bulunuyor.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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