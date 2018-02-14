Sandal battı!

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı konuşulan Emina ile Mustafa Sandal çifti hakkında şok iddia… Türkiye'de ünlü popçuyla arasının bozuk olduğuna dair imaj çizen Emina Sandal, memleketi Sırbistan'da ise tam tersi bir görüntü sergilemişti. Emina Sandal, bir Sırp dergisine "Evliliğimizdeher şey yolunda.Hatta 3.çocuğudüşünüyoruz ve kızımızın olmasını istiyoruz" deyince ayrılık dedikodularının 'albüm reklamı' için kasıtlı çıkarıldığı yazılmıştı. Ancak Sırp basını geçtiğimiz gün ikilininçoktan boşandığını iddia edip "Skandal" başlığıyla ortaya şok bir iddia attı. Ünlü çiftin 9 yıllık evliliğininsessiz sedasız bittiğini öne süren Sırbistan'ın önde gelen gazeteleri, boşanmanın perde arkasında da EminaSandal'ın eski aşkının olduğunu yazdı.
BELGRAD'DA GİZLİCE BULUŞTULAR! Sırp şarkıcının Mustafa Sandal'la 2008'deevlenmeden önce aşk yaşadığı Marko Miskovic'e geridöndüğü iddia edildi. Ünlü popçuyla nikah masasına oturmadan önce Sırp işadamıyla aşk yaşayan Emina Sandal, Sırp basınının iddiasına göre geçtiğimiz günlerde de eski sevgilisiyle Belgrad'dabuluştu. 2006'da Mustafa Sandal'la yaşadığı kısa süreli ayrılıkta da soluğu Miskovic'in yanında alan Emina Sandal'ın boşanma iddialarının hemen ardından eski sevgilisine geri dönmesi akılları karıştırdı. Bu durum da "Emina, Miskovic'i aşklimanı olarak mı gördü?" sorusunu akıllara getirdi. Sırp basınının ortaya attığı bu skandal iddianın ardından gözler Emina Sandal'a çevrildi.
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