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Manken İvana

Manken İvana
Ünlü ikoncan İvana Sert, hem tasarladı hem tanıttı. Geçtiğimiz aylarda takı tasarımı işine giren Sert, hayata geçirdiği koleksiyonunun modelliğini de kendi üstlendi. Birbirinden iddialı kostümleri tasarladığı takılarla kombinleyen , objektifler önünde mankenlere taş çıkaran bir performansa imza attı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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