;
Yol Durumu
  1. Aleykümselam Ronaldo
  2. Nereden nereye!

’ın fıstığı

Berkay’ın fıstığı
Popçu Berkay, işlerinden bulduğu her fırsatta soluğu minik kızı Arya'nın yanında alıyor. Eşi Özlem Ada Şahin'le 7 ay önce dünyaya gelen kızının üzerine titreyen şarkıcı, önceki gün ailece gezmedeydi.
Ünlü popçu, dünyalar tatlısı kızı ile eşine poz verdi. Minik Arya da o esnada babasının kucağında etrafa gülücükler saçtı. Binlerce beğeni alan bu kare "Maşallah" dedirtti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar