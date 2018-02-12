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'den o karara ilk tepki

Dansöz 'nin eski eşi ile 8 yıl süren babalık davası sonuçlandı. Mahkeme, Tanyeli'nin oğlunun eşinden olmadığına karar vererek dansöze şok yaşattı. Tanyeli, konu hakkında ilk kez konuştu...



, mahkemenin çocukları Taylan'ın 'ndan olmadığına karar vermesine, tepki gösterdi. nin olmadığını söyleyen Tanyeli Instagram'dan, "Bu adaletsizliği hakka teslim ediyorum." dedi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 13:24
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