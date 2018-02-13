'Sex and the City' serisinden rol arkadaşı olan ikiliden Kim Catrall'ın 55 yaşındaki kardeşi, geçtiğimiz günlerde çiftliğinde ölü bulundu.
Ortalık fena karıştı: İkiyüzlüsü ve acımasız!
Yıllardır aralarında sorun olduğu konuşulan Sarah Jessica Parker ile Kim Cattrall arasında yeni bir kriz patlak verdi.
Etiketler: Sarah Jessica Parker
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