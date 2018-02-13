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Ortalık fena karıştı: İkiyüzlüsü ve acımasız!

Yıllardır aralarında sorun olduğu konuşulan ile Kim Cattrall arasında yeni bir kriz patlak verdi.



'Sex and the City' serisinden rol arkadaşı olan ikiliden Kim Catrall'ın 55 yaşındaki kardeşi, geçtiğimiz günlerde çiftliğinde ölü bulundu.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 11:52
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