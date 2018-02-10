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Yol Durumu
  1. Arda Turan'ın sürpriz evlilik teklifinin nedeni…
  2. İhanet gözyaşı

Sarayda evleniyor

Önceki akşam aşkına evlilik teklifi eden , düğünü ’ın isteğiyle ’nda yapmayı planlıyor. Nikah, ‘bir aksilik olmazsa’ yazın olacak

Sarayda evleniyor
İlişkileri yılan hikayesine dönen Aslıhan Doğan'la Arda Turan, mutlu sona yaklaştı! Yaklaşık 3 yıldır sosyetik güzelle birlikte olan ünlü futbolcu, önceki akşam sevgilisine "Hayatımın en güzel parçası olan Aslıhan, Benimle evlenir misin?" diye sordu. Aldığı 'Evet' cevabıyla büyük sevinç yaşayan 'ın 'a 5 karatlık ve değeri 500 bin TL olan bir tek taş yüzükle evlilik teklif etmesi dikkat çekti.



Çiftin düğün töreni adresi de hemen hemen kesinleşti. Aslıhan Doğan ve Arda Turan, nikah için Çırağan Sarayı'nı tercih etti. 2016 yılında da evlilik kararı alan çift, o dönem de aynı mekanla görüşmeler yapmıştı. Bu arada ünlü futbolcunun birçok kez aldattığı konuşulan sosyetik aşkına en sonunda yaptığı evlilik teklifi, "Aslıhan, sabrın sonu selamet diye diye nikah masasına oturacak" yorumu yaptırdı
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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