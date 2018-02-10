Sarayda evleniyor

İlişkileri yılan hikayesine dönen Aslıhan Doğan'la Arda Turan, mutlu sona yaklaştı! Yaklaşık 3 yıldır sosyetik güzelle birlikte olan ünlü futbolcu, önceki akşam sevgilisine "Hayatımın en güzel parçası olanAslıhan, Benimle evlenir misin?" diye sordu. Aldığı 'Evet' cevabıyla büyük sevinç yaşayan Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a 5 karatlık ve değeri 500 bin TL olan bir tek taş yüzükle evlilik teklif etmesi dikkat çekti.
Çiftin düğün töreni adresi de hemen hemen kesinleşti. Aslıhan Doğan ve Arda Turan, nikah içinÇırağan Sarayı'nı tercih etti. 2016 yılında da evlilik kararı alan çift, o dönem de aynı mekanla görüşmeler yapmıştı. Bu arada ünlü futbolcunun birçok kez aldattığı konuşulan sosyetik aşkına en sonunda yaptığı evlilik teklifi, "Aslıhan, sabrın sonuselamet diye diye nikah masasınaoturacak" yorumu yaptırdı
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