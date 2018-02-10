;
Yol Durumu
  1. Onlara her gün 14 Şubat
  2. Rekortmen dizi

Utangaç sevgili

Utangaç sevgili
Son dönemde adı 'hızlı çapkın'a çıkan Eser Yenenler, kalbinin yeni sahibini buldu. Önceki akşam bir partiye katılan genç komedyen, çıkışta bombayı patlattı. 'in yanında yeni sevgilisi vardı.



Aşkının ismini açıklamak için 14 Şubat'ı bekleyen Eser Yenenler, "2 aydır birlikteyiz. Bizi arkadaşlarımız tanıştırdı" dedi. Bu arada ünlü komedyenin sevgilisi, utangaç tavırlar sergileyerek araç içerisinde yüzünü gizledi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar