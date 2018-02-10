Utangaç sevgili

Son dönemde adı 'hızlı çapkın'a çıkan Eser Yenenler,kalbinin yeni sahibini buldu. Önceki akşam bir partiye katılan genç komedyen, çıkışta bombayı patlattı.Eser Yenenler'in yanında yenisevgilisi vardı.
Aşkının ismini açıklamak için 14 Şubat'ı bekleyen Eser Yenenler, "2 aydır birlikteyiz.Bizi arkadaşlarımız tanıştırdı" dedi. Bu arada ünlü komedyenin sevgilisi, utangaç tavırlar sergileyerek araç içerisinde yüzünü gizledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.