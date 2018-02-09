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Benimle evlenir misin?

Benimle evlenir misin?

Başakşehir'in milli futbolcusu , uzatmalı aşkı 'a evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinden 'evet' cevabını alan Arda Turan, büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, yıldız futbolcu elinde yüzük ile görünüyor.


Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulunan Arda, 'Evet' sözünü duyunca mutluluktan havalara uçuyor.

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