Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, uzatmalı aşkı Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinden 'evet' cevabını alan Arda Turan, büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, yıldız futbolcu elinde yüzük ile görünüyor.
Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulunan Arda, 'Evet' sözünü duyunca mutluluktan havalara uçuyor.
Benimle evlenir misin?
Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan, uzatmalı aşkı Aslıhan Doğan'a evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinden 'evet' cevabını alan Arda Turan, büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, yıldız futbolcu elinde yüzük ile görünüyor.
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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