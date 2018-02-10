15 GÜN İÇİNDE EVLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a yaptığı sürpriz evlilik teklifinin nedeni ortaya çıktı. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi.
Arda Turan'ın sürpriz evlilik teklifinin nedeni…
15 GÜN İÇİNDE EVLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan , Çırağan Sarayı , Marmaris , evlilik teklifi
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