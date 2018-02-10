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'ın sürpriz nin nedeni…


15 GÜN İÇİNDE EVLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ
'ın 'a yaptığı sürpriz nin nedeni ortaya çıktı. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 11:39
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