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Hande patlaması

’la boşandıktan sonra son 2 aydır ’le aşk yaşayan , isyan etti. Erçel’le birbirine yakıştırılmayan ünlü popçu, ‘Allah’tan başka kimseye hesap vermem’ dedi!

Hande patlaması
Güzel oyuncu Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitirdikten sonra özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Murat Dalkılıç, sonunda patladı. Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Hande Erçel'e kaptıran popçu, ilişkisi yüzünden eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Pek çok kişinin Erçel'le yakışmadığını düşünmesi, Murat Dalkılıç'ı kızdırdı. İlişkisi hakkında aylarca suskun kalan Dalkılıç, sessizliğini önceki gün instagram'da bozdu. 34 yaşındaki şarkıcı, özel hayatını eleştirenlere karşı ilk kez bu kadar net konuştu.


AŞKINA SERT SAVUNMA
Dalkılıç, "Bu benim hayatım! Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğim! Kimi sevip sevmeyeceğimi kimseye sormayacağım!" diyerek ilişkisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Bu tavrıyla Hande Erçel'i koruyan popçu, Boluğur'dan sonra hayatına girenlerin kimseyi ilgilendirmediğini ima ederek resti çekti. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, müstakbel eniştesinin ablasını koruyan bu tavrına kayıtsız kalmayıp paylaşımı beğendi. Dalkılıç'ın bu paylaşımının ardından 2 aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı 'le objektiflerin karşısına geçip geçmeyeceği ise merakla bekleniyor.


Büyük bir aşkla evlenen ikili, geçtiğimiz yıl boşanarak sevenlerini üzmüştü.
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