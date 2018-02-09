Hande patlaması

Güzel oyuncu MerveBoluğur'la 2 yıllık evliliğinigeçtiğimiz sene bitirdikten sonraözel hayatıyla manşetlerden düşmeyenMurat Dalkılıç, sonunda patladı.Boluğur'dan ayrıldıktan sonra gönlünüoyuncu Hande Erçel'e kaptıran popçu,ilişkisi yüzünden eleştiri yağmurunatutulmuştu. Pek çok kişinin Erçel'leyakışmadığını düşünmesi, MuratDalkılıç'ı kızdırdı. İlişkisi hakkındaaylarca suskun kalan Dalkılıç,sessizliğini önceki gün instagram'dabozdu. 34 yaşındaki şarkıcı, özelhayatını eleştirenlere karşı ilk kez bukadar net konuştu.
AŞKINA SERT SAVUNMA Dalkılıç,"Bu benim hayatım!Allah'tan başka kimseyehesap vermeyeceğim! Kimisevip sevmeyeceğimi kimseyesormayacağım!" diyerek ilişkisineyapılan eleştirilere cevap verdi. Butavrıyla Hande Erçel'i koruyanpopçu, Boluğur'dan sonra hayatınagirenlerin kimseyi ilgilendirmediğiniima ederek resti çekti. HandeErçel'in kız kardeşi Gamze Erçel,müstakbel eniştesinin ablasını koruyanbu tavrına kayıtsız kalmayıp paylaşımıbeğendi. Dalkılıç'ın bu paylaşımınınardından 2 aydır gözlerden uzakaşk yaşadığı Hande Erçel'leobjektiflerin karşısına geçipgeçmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Büyük bir aşkla evlenen ikili, geçtiğimiz yıl boşanarak sevenlerini üzmüştü.
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