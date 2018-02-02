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Hande itirafı

, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlendi. Yanındaki kızlar nedeniyle bir açıklama yapan popçu, ‘Hande burada değil’ diyerek de ilk kez aşkını itiraf etti

Hande itirafı
Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra mutluluğu tıpkı eski eşi gibi oyuncu Hande Erçel'de bulan önceki gece Etiler Fenix'teydi. Dalkılıç, ilerleyen saatlerde soluğu Cihangir'deki bir mekanda aldı. Ünlü popçuya burada kızların da olduğu bir grup eşlik etti.


Dalkılıç, Murat Boz'un "Onları Hande'yle çok yakıştırdım" sözleri hatırlatılınca ise "Teşekkür ederim; sağolsun, var olsun" dedi.

Mekan girişinde basın mensuplarını gören Murat Dalkılıç, bir anlık panikle "Hande bugün gerçekten yok. Gelin benimle içeriye bakın, kontrol edin" diyerek ilk kez yeni aşkının adını da ağzına almış oldu. Bu arada Dalkılıç, yanındaki genç kızların arkadaşları ve kuzeni olduğunu söyledi.



Doğan SAVAŞ
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