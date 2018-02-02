Hande itirafı
Murat Dalkılıç, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlendi. Yanındaki kızlar nedeniyle bir açıklama yapan popçu, ‘Hande burada değil’ diyerek de ilk kez aşkını itiraf etti
Dalkılıç, Murat Boz'un "Onları Hande'yle çok yakıştırdım" sözleri hatırlatılınca ise "Teşekkür ederim; sağolsun, var olsun" dedi.
Mekan girişinde basın mensuplarını gören Murat Dalkılıç, bir anlık panikle "Hande bugün gerçekten yok. Gelin benimle içeriye bakın, kontrol edin" diyerek ilk kez yeni aşkının adını da ağzına almış oldu. Bu arada Dalkılıç, yanındaki genç kızların arkadaşları ve kuzeni olduğunu söyledi.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: murat dalkılıç , Hande Erçel
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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