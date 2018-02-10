‘Varlığınız bizim gurur ve huzur kaynağımız’

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde, Afrin'de gerçekleşen Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan Mehmetçiklerimiz için duygusal bir mektup kaleme aldı.

Koçyiğit, 'Kahraman, yiğit evlatlarım' diye seslendiği askerlerimize şunları yazdı: "Bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nda 22'nci gün... Yıllardır kan döken bölücü terör örgütünü durdurmak için haklı ve meşru müdafaa hakkımızı kullanarak başlatılan bu operasyonun amacı; hem ülkemizin sınır içi ve sınır dışı güvenliğini korumak, hem de misafir ettiğimiz Suriyeliler'in kendi topraklarında yeniden huzur içinde yaşamalarını sağlayabilmek. Bunu bütün dünya biliyor.



'BU FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞI YOK'

İlk gününden itibaren bunu başaranlar ve de bu başarının devamlılığını sağlayanlar da kuşkusuz Mehmetçiğim, yiğit evlatlarım... Bu noktada da sizlerin varlığına şükrediyorum. Varlığınız, bu ülkenin her bir ferdinin gurur ve huzur kaynağıdır. Benim sevgili kahraman evlatlarım; hepinizin korkusuz ve vatan sevgisi ile dolu yüreğinizden öpüyorum.

Bizler için, Ay yıldızlı bayrağımız ve güzel vatanımız için yaptığınız fedakarlık; öylesine yüce, öylesine kutsal ve öylesine değerli ki, hiçbir karşılığı yok yeryüzünde. Bizler ancak dualarımızda sizi, size olan sevgimizi ve şükranlarımızı anarak borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.

O dualar gücünüze güç katsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Her birinizin sağlıkla, ailelerinize ve sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Yürekleri tir tir titreyen analarınızın hissiyatını tüm kalbimle paylaşıyor ve de büyük bir gururla muzaffer dönüşünüzü bekliyorum."