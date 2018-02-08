İrem Derici'den 'hamile' paylaşımı

Klip çekiminden bir fotoğraf paylaşan İrem Derici, "Sen ne zaman hamile kaldın" yorumlarına maruz kaldı. Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Derici'nin takipçileri "Hamilelik çok yakışmış", "Ne ara hamile kaldın" gibi yorumlarda bulundu.

İrem Derici yayınladığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü.







İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE "ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter hesabına, "Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?" mesajını yazdı.

Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Esendemir sosyal medya hesabından "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" yorumuyla eski eşi İrem Derici'ye göndermede bulunmuştu.



