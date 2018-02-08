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İrem Derici'den 'hamile' paylaşımı

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, Instagram hesabından yaptığı 'hamile' paylaşımı olay oldu. İrem Derici'ye takipçilerinden yorum yağdı

İrem Dericiden hamile paylaşımı

Klip çekiminden bir fotoğraf paylaşan İrem Derici, "Sen ne zaman hamile kaldın" yorumlarına maruz kaldı. Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Derici'nin takipçileri "Hamilelik çok yakışmış", "Ne ara hamile kaldın" gibi yorumlarda bulundu.

İrem Derici yayınladığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü.


İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE "ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ
İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter hesabına, "Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?" mesajını yazdı.

Şarkıcının çocuk paylaşımının ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Esendemir sosyal medya hesabından "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" yorumuyla eski eşi İrem Derici'ye göndermede bulunmuştu.

  • 08 Şubat 2018, Perşembe 12:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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RUZGAR RUZGAR

irem derici cunki sen TV maskarasin hangi seyle alay etsen susarlar bunu bir gariban yapsa topa tutarlar

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cevapla 08.02.2018 12:50
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