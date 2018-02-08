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Şampiyon küme düştü!

Bilet satılmadığı için Bostancı konserini 4 ay erteleyen ’ye yine hüsran... ‘Şampiyon’ albümüyle ilgi görmeyen şarkıcının Kıbrıs konseri de fırsat sitesine düştü!

Şampiyon küme düştü!
Konserlerine ilgiyi artırmak için özel hayatını dahi kullanan Hadise, ne yaptıysa başarılı olamadı! Kasım 2017'deki konserinin biletleri satılmayınca çareyi konser tarihini 17 Mart'a ertelemekte bulan popçu, yine hüsrana uğradı. 'nin 17 Şubat'ta Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserine beklenen ilgi olmadı. Şarkıcının 250 bin TL'lik sahne ücretini çıkarmak isteyen otel yetkilileri de internette indirim kampanyaları yapan bir şirketle anlaştı.

KİŞİ BAŞI 600 TL'LİK İNDİRİM
"Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de Sevgililer Günü'ne özel Hadise galası" diye sunulan ve 2 gece ultra her şey dahil konaklama, gidiş-dönüş uçak biletini kapsayan kampanyanın fiyatı kişi başı 939 TL. Şarkıcının konserine müşteri çekmek için bu fiyatın belirlendiği otele, kendi imkanlarınızla gitmek istediğinizde ise cebinizden kişi başı en az bin 500 TL çıkıyor. Güzel popçunun konserine müşteri çekebilmek için kişi başı 600 TL'lik indirimin yapıldığı sitede, 6 taksit imkanı sunuluyor. Hadise'nin konserinin fırsat sitelerine düşmüş olması ise "Popun zirvesine oynayan bir isme, bu fırsatçılık hiç yakışmadı" dedirtti!



Hadise'nin Bostancı konseri için yaptığı açıkgözlülüğü TAKVİM ortaya çıkarmıştı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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taka41 taka41

bedava olsa yine gitmem konserine....hatta üstüne para verip seyirci aramaya ciksa..yine hayir...o rezalet konser ile kafami sisiremem...himmm Kulak ses önlyeci kulaklaik ve saatligine 1000 TL verirse olur derim.

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 13:09
taka41 taka41

bundan istanbulun en ücra sokaginda 1000 tane var...parasindan baska hic bir kiymeti olmayan bir kadin....ne manevi neden maneviyat var...sokakt a görsem dönüp bakmam....

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 11:06
İSİMSİZ İSİMSİZ

toplumun ahlakını bozarsınız siz anca ..

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 10:14
gurbetci gurbetci

sen gidip de fransiz bir modelle ask yasarsan olacagi bu

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 02:57
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