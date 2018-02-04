Açıkgöz Hadise
Uyanık Hadise soyadının hakkını yine verdi. Şarkıcı, 4 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserinin biletleri satılmayınca harekete geçti. Boş koltuklara söylemek istemeyen Hadise’nin konseri sessiz sedasız 17 Mart’a ertelediği ortaya çıktı
ÇALIŞMALAR BOŞA GİTTİ
Yetkililerle 4 Kasım 2017 tarihi için anlaşma imzalayan Hadise, konser gününden haftalar önce de hem kendi ekibiyle hem de özel olarak yurt dışından getirttiği dansçılarla çalışmaya başladı. Ancak satışa çıkarılan biletlere ilgi olmayınca şarkıcı, hüsrana uğradı. Boş koltuklara söylemek istemeyen popçu, soyadının hakkını verip açıkgözlülük yaptı ve karizmasını kurtardı.
5 LİRAYA KONSER BİLETİ
"Ben Bostancı'daki ilk konserimde bomboş bir salona şarkı söyleyeceksem, sahneye hiç çıkmam daha iyi" diyen Hadise, konseri iptal etti. 2011 yılında Açıkhava'daki konserinde zor anlar yaşayan Hadise 89 TL'den satılan biletlerin fiyatını 5 TL'ye kadar düşürmüştü. Ünlü popçunun bilet fiyatları 56 TL ile 123 TL arasında değişen önümüzdeki ay vereceği konser için de aynı hamleyi yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.
SABANCI'YLA KAÇAMAK
Bu arada Hadise'nin sosyetik işadamı Hakan Sabancı'yla Fransa'nın gözde kayak merkezi Courchevel'de gözlerden uzak aşk tatili yaptığı ortaya çıktı. Sabancı'yla geçtiğimiz yıl da yakınlaşan popçu, 3 günlük tatilin ardından dün sessiz sedasız yurda döndü.
TAKVİM ÖZEL
Etiketler: Hadise , Bostancı Gösteri Merkezi , Hakan Sabancı
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.