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Açıkgöz

Uyanık soyadının hakkını yine verdi. Şarkıcı, 4 Kasım’da ’nde vereceği konserinin biletleri satılmayınca harekete geçti. Boş koltuklara söylemek istemeyen Hadise’nin konseri sessiz sedasız 17 Mart’a ertelediği ortaya çıktı

Açıkgöz Hadise
Yıllar önce Harbiye Açıkhava Cemil Topuzlu sahnesindeki konserinde boş koltuklara şarkı söyleyen Hadise'nin sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yedi. Önümüzdeki ay ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek olan şarkıcının 7 yıl önceki talihsizliği bir daha yaşamamak için yaptığı uyanıklık gün yüzüne çıktı. Öyle ki ünlü popçunun 17 Mart 2018 tarihinde vereceği konserin daha önce ertelendiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR BOŞA GİTTİ
Yetkililerle 4 Kasım 2017 tarihi için anlaşma imzalayan Hadise, konser gününden haftalar önce de hem kendi ekibiyle hem de özel olarak yurt dışından getirttiği dansçılarla çalışmaya başladı. Ancak satışa çıkarılan biletlere ilgi olmayınca şarkıcı, hüsrana uğradı. Boş koltuklara söylemek istemeyen popçu, soyadının hakkını verip açıkgözlülük yaptı ve karizmasını kurtardı.

5 LİRAYA KONSER BİLETİ
"Ben Bostancı'daki ilk konserimde bomboş bir salona şarkı söyleyeceksem, sahneye hiç çıkmam daha iyi" diyen , konseri iptal etti. 2011 yılında Açıkhava'daki konserinde zor anlar yaşayan Hadise 89 TL'den satılan biletlerin fiyatını 5 TL'ye kadar düşürmüştü. Ünlü popçunun bilet fiyatları 56 TL ile 123 TL arasında değişen önümüzdeki ay vereceği konser için de aynı hamleyi yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

SABANCI'YLA KAÇAMAK
Bu arada Hadise'nin sosyetik işadamı 'yla Fransa'nın gözde kayak merkezi Courchevel'de gözlerden uzak aşk tatili yaptığı ortaya çıktı. Sabancı'yla geçtiğimiz yıl da yakınlaşan popçu, 3 günlük tatilin ardından dün sessiz sedasız yurda döndü.


​TAKVİM ÖZEL
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